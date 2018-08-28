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В Китае совершил аварийную посадку самолет Capital Airlines с поврежденным шасси (фото)

19:00, 28 августа 2018
Мир
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В Китае самолет со 166 людьми на борту совершил жесткую посадку с поврежденным шасси / Twitter - JACDEC ‏

Пассажирский самолет китайской авиакомпании Capital Airlines со 166 людьми на борту совершил экстренную посадку в аэропорту города Шэньчжэнь, после того, как пилоты не смогли посадить лайнер в Макао и послали сигнал бедствия.

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Как сообщает Reuters, шасси самолета было повреждено, он потерял два колеса. Кроме того, экипаж сообщил о проблемах с одним из двигателей. На борту находились 157 пассажиров и 9 членов экипажа. 

Отмечается, что рейс вылетел из Пекина. Компания Capital Airlines сообщила, что самолет мог столкнуться со сдвигом ветра при попытке сесть в Макао, и экипаж решил, что шасси самолета могло быть повреждено.

Тогда самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Шэньчжэня, где приблизительно на три часа закрыли одну из взлетно-посадочных полос.

По итогам инцидента пять человек пожаловались на недомогание.

Ранее пассажиров самолета Ryanair в спешке эвакуировали из самолета после возгорания телефона.

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Теги: #самолет#Китай