В Китае совершил аварийную посадку самолет Capital Airlines с поврежденным шасси (фото)

Пассажирский самолет китайской авиакомпании Capital Airlines со 166 людьми на борту совершил экстренную посадку в аэропорту города Шэньчжэнь, после того, как пилоты не смогли посадить лайнер в Макао и послали сигнал бедствия.

Как сообщает Reuters, шасси самолета было повреждено, он потерял два колеса. Кроме того, экипаж сообщил о проблемах с одним из двигателей. На борту находились 157 пассажиров и 9 членов экипажа.

Отмечается, что рейс вылетел из Пекина. Компания Capital Airlines сообщила, что самолет мог столкнуться со сдвигом ветра при попытке сесть в Макао, и экипаж решил, что шасси самолета могло быть повреждено.

Capital Airlines A320 (B-6952) flight #JD5759 experienced windshear on approach to Macau. The aircraft made an abnormal runway contact (hard landing). Both nosegear tires broke away from the strut. Pilots did a go-around and diverted to Shenzhen. https://t.co/OZcc2VJgoEpic.twitter.com/IrWw1V2OOf