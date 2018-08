Пассажиров Ryanair в спешке эвакуировали из самолета после возгорания телефона (видео)

Напуганных пассажиров самолета компании Ryanair в Барселоне эвакуировали с борта после возгорания в его салоне мобильного телефона.

Как сообщает Independent, самолет Boeing 737 находился на земле, готовясь совершить короткий перелет на остров Ивиса. Телефон одного из пассажиров загорелся, когда заряжался от портативного аккумулятора.

Один из пассажиров выложил видео с горящим в салоне телефоном в Instagram. В соцсетях также появилось видео, на котором пассажиры самолета спешно покидают его с помощью надувного аварийного трапа.

Here you can find the pics of the mobile phone and power bank that caused the #evacuation on #ryanair flight yesterday at Barcelona Airport. Caution awareness needs to be raising regarding #lithiumbattery#cabincrew#flightattendant#azafata#aeromoza#TCP#dangerousgoodspic.twitter.com/7GRA0OSz3d