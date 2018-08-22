Популярный американский комик готовится стать отцом в десятый раз - СМИ

Папарацци заметили округлившийся живот девушки Эдди Мерфи, модели Пейдж Батчер.

Популярный американский комик и актер Эдии Мерфи готовится стать отцом в десятый раз.

Такой вывод сделали СМИ, запреметив округлившийся живот девушки актера, 39-летней австралийской модели Пейдж Батчер. Сарафан, в котором заметили Пейдж, абсолютно не скрывал уже довольно большой живот, сообщает Daily Mail.

Читайте такжеПринц Гарри и Меган Маркл ждут близнецов - СМИ

Пара познакомилась ещё в 2006 году во время сьемок фильма "Дом большой мамочки 2". Встречаться Батчер и Мерфи начали в 2012 году.

В общем с 1989 года Эдди Мерфи успел стать отцом девять раз. У него пятеро детей от бывшей жены Николь Митчелл и по одному от бывших Мэл Би, Тамары Худ Джонсон и Полетт Макнили, а также общая дочь с Бетчер Иззи Уна.

Как сообщал УНИАН, популярная украинская телеведущая, звезда проекта "Орел и Решка" Регина Тодоренко показала беременный живот.