Популярный американский комик готовится стать отцом в десятый раз - СМИ
Популярный американский комик и актер Эдии Мерфи готовится стать отцом в десятый раз.
Такой вывод сделали СМИ, запреметив округлившийся живот девушки актера, 39-летней австралийской модели Пейдж Батчер. Сарафан, в котором заметили Пейдж, абсолютно не скрывал уже довольно большой живот, сообщает Daily Mail.
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Пара познакомилась ещё в 2006 году во время сьемок фильма "Дом большой мамочки 2". Встречаться Батчер и Мерфи начали в 2012 году.
В общем с 1989 года Эдди Мерфи успел стать отцом девять раз. У него пятеро детей от бывшей жены Николь Митчелл и по одному от бывших Мэл Би, Тамары Худ Джонсон и Полетт Макнили, а также общая дочь с Бетчер Иззи Уна.
Как сообщал УНИАН, популярная украинская телеведущая, звезда проекта "Орел и Решка" Регина Тодоренко показала беременный живот.