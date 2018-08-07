Концерты отменены: известную певицу экстренно госпитализировали во время гастролей в Австралии

Как сообщил агент певицы, причиной ее плохого самочувствия стала острая кишечная вирусная инфекция.

В Сиднее, Австралия экстренно госпитализировали известную певицу Pink. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

Известной певице Pink пришлось отменить свое шоу в Сиднее, так как ее экстренно доставили в больницу. Подобная ситуация сложилась и ранее, 3 августа. Артистку доставили в больницу с обезвоживанием, но через сутки выписали.

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А в понедельник ее снова госпитализировали и из-за этого пришлось отменить оба концерта в Сиднее, которые были запланированы в рамках мирового тура Pink Beautiful Trauma.

Как сообщил агент певицы, причиной ее плохого самочувствия стала острая кишечная вирусная инфекция. Он отметил, что в больнице Pink проведет не более суток, а все отмененные концерты перенесут на другие даты.

"Пинк останется в больнице на ночь для прохождения лечения", –– заявил он.

Австралийский тур Pink запланирован на период с 4 июля по 26 августа.

Напомним, ранее была экстренно госпитализирована другая певица – Деми Ловато. Ее заподозрили в передозировке наркотиков. Известно, что она более 6 лет не употребляла наркотические вещества после прохождения лечения.