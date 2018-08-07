Бунтующая молодость: внучка британской королевы покрасовалась на пляже топлесс (фото)

Внучку королевы сфотографировали папарацци на одном из пляжей Ибицы, где девушка загорала топлесс.

Внучка британской королевы Елизаветы ІІ, 22-летняя леди Амелия Виндзор, разделась в публичном месте, несмотря на строгие правила этикета королевской семьи.

Внучку королевы сфотографировали папарацци на одном из пляжей Ибицы, где девушка загорала топлесс, передает The Sun.

Дочь графа Сент-Эндрюса Амелия отдыхала на пляже только в нижней части купальника, выставив напоказ оголенную грудь. Вместе с ней на курорте была ее старшая сестра, 25-летняя Марина Шарлотта.

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Как сообщал УНИАН, ранее Меган Маркл страстно поцеловала принца Гарри на публике. Обычно пара соблюдает правила этикета и не проявляет нежности на публике, они даже не держатся за руки на официальных мероприятиях.