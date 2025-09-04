В минувшие выходные Моди находился в Пекине, где проходил саммит Шанхайской организации сотрудничества.

Во время саммита "коалиции желающих" в Париже лидеры Европы провели телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Звонок подтвердила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Индия играет важную роль в прекращении агрессивной войны России и содействии созданию пути к миру. Эта война имеет глобальные последствия для безопасности и подрывает экономическую стабильность. Следовательно, она представляет риск для всего мира. В перспективе мы планируем согласовать совместную стратегическую программу на следующем саммите ЕС-Индия, который состоится как можно раньше в 2026 году", – заявила она в соцсети Х.

Телеканал Sky News отмечает, что в минувшие выходные Моди находился в Пекине, где проходил саммит Шанхайской организации сотрудничества.

Перед поездкой в Китай Моди провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинский лидер сказал, что премьер Индрии передаст для него сообщение российскому диктатору Владимиру Путину, который также был на том саммите.

Саммит в Париже

4 сентября в Париже состоялось заседание "Коалиции желающих". Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, всего участие в саммите приняли представители 30 стран.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран согласились отправить или финансировать миротворцев в Украине. По его словам, эти силы – не для того, чтобы вести войну против России, а гарантировать мир. Он также отметил, что одной из гарантий безопасности должна стать сильная украинская армия.

