Жертвой вражеского удара стала и гражданская 25-летняя женщина.

Вечером в четверг, 4 сентября, российские оккупационные войска нанесли удар по с. Хотимля Старосалтовской громады Харьковской области. Под вражеский удар попали работники ремонтно-дорожной службы.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем телеграмм-канале. По его словам, погибли двое 40-летних мужчин. Также жертвой удара стала 25-летняя гражданская женщина.

"В результате "прилета" вражеского дрона погибли двое 40-летних мужчин. Также получили ранения 32-летний и 47-летний мужчины. Пострадавших госпитализировали, им оказывается вся необходимая помощь. По предварительной информации, под ударом оказались работники ремонтно-дорожной службы. Также погибла 25-летняя гражданская женщина", – говорится в сообщении.

Впоследствии глава ОВА сообщил, что количество пострадавших в результате этого удара возросло. За медицинской помощью обратился еще один работник ремонтно-дорожной службы.

Кроме того, этим вечером россияне нанесли ракетный удар по населенному пункту Лозовенька Изюмского района области. Синегубов отметил, что вспыхнул пожар. Информация о пострадавших не поступала.

Российские оккупационные войска зашли на окраину Купянска Харьковской области, сообщает проект DeepState. Отмечается, что оккупанты постоянно пытаются просачиваться в город и пытаются закрепиться хотя бы на окраинах. При этом аналитики предполагают, что ситуация вокруг города будет обостряться.

Кроме того, враг нанес подлый удар по гуманитарной миссии, которая занималась разминированием в Черниговской области. Погибли два человека, есть раненые.

