Никита Шендеровский

Заморозка фронта потребует создания буферной зоны, считает Павел Нарожный.

Возможная заморозка фронта - это так называемый "Корейский сценарий", однако война в Украине отличается от того, что было в Корее. Об этом в эфире "24 Канала" рассказал основатель благотворительной организации "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный..

"Там у них линия разграничения - ее взяли под линейку по 38 параллели провели. И это банально прямая линия. И она во многих участках фронта для нас очень неудобная. Яркий пример - это юг Украины. Где мы отрезаны от доступа к Крыму. Второй пример - это ломаная линия, которая находится на Донбассе. Например, та же ситуация с Покровском, который находится в полуокружении", - сказал Нарожный.

Эксперт добавил, что также сложная ситуация в Северске и во всей Славянско-Краматорской агломерации, где россияне пытаются окружить украинские города.

"И просто оставить, сказать, что так останется - оно так не работает. Мы должны сделать буферную зону. И она должна быть от 20 до 40 километров шириной. Чтобы ни мы, ни враг не могли очень быстро достать артиллерией. И тогда стоит вопрос - кто будет отходить на 40 километров? Мы или россияне? Согласятся ли они отойти на такое расстояние? Я уверен, что нет. И нам, если мы отойдем хотя бы на 20 километров - это означает оставление той же Константиновки, Краматорска и возможность для врага очень быстро пройти этот участок фронта", - добавил Нарожный.

Поэтому, отмечает эксперт, к таким заявлениям стоит относиться "осторожно". По словам Нарожного, Украина может заморозить войну в текущем состоянии, не признавая оккупированные территории.

"Но условием должна быть нормальная линия разграничения", - отметил Нарожный.

Заморозка войны в Украине: что известно

Ранее о том, что заморозку по линии фронта в Украине рассматривают как один из вариантов завершения войны, накануне заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. В то же время он отметил, что сейчас по этому поводу продолжаются консультации на уровне президента Украины Владимира Зеленского и лидеров Европы.

Между тем The Telegraph пишет, что заморозка войны сейчас является лучшим вариантом для Украины. Журналисты отмечают, что временное прекращение боевых действий повысило бы шансы Киева вернуть свои территории позже.

