Украине нельзя отдавать свои территории России, чтобы закончить войну. Такое мнение высказала командир подразделения БПЛА "Тайфун" Дарья "Гилка" в интервью журналистке Анне Максимчук.

"Нельзя отдавать свое. Нельзя. История знает такие варианты, когда отдается, замораживается, но потом снова начинается с еще большими масштабами. Если будет эта остановка конфликта, то это будет передышка просто", - сказала она.

Она считает, что воевать будут все в той или иной степени.

"Вопрос: в чьей армии лучше? В нашей, мне кажется, лучше отбить то, что сейчас мы потеряли, чем потом потерять все и под конвоем идти брать Варшаву, например. Поэтому, ну, и плюс к тому же здесь шкурный вопрос. Повторяюсь, что мой город в оккупации до сих пор. Я хочу домой", - отметила военная.

Также "Гилка" рассказала, как по ее мнению, мотивировать людей воевать.

"Я не знаю, что может замотивировать больше, чем твоя личная жизнь, чем твои жизни твоих близких. Меня замотивировало то, что, повторюсь, мой город был оккупирован в первый день. Ну, если бы до этого собиралась, понимала, к чему я готовлюсь. Но когда там утром мама забежала в спальню с криками: "Боже, там село бабули моей градами бомбят". Ну извините, какая мне еще мотивация нужна была? Да никакой. Я просто собрала рюкзак, отправила маму в более безопасное место и пошла в военкомат", - заявила она.

Война в Украине - ситуация на фронте

Военный эксперт и экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев заявил, что боевые действия на территории Днепропетровщины являются частью тактики российских войск по созданию так называемых санитарных зон вдоль границы.

По его словам, активизация боевых действий в регионе связана со стремлением России продвинуться вглубь украинской территории и повлиять на общий ход войны.

