Немецкие инженеры модернизировали туалет на подводной лодке, но не учли один нюанс.

Война - это всегда трагедия. Но каждая война также имеет массу комических эпизодов. Как раз такая история произошла с немецкой подводной лодкой U-1206 в апреле 1945 года, пишет SlashGear.

Началось все с того, что капитан субмарины Карл-Адольф Шлитт решил воспользоваться туалетом во время боевого похода. Конечно, как капитан, он имел свой персональный санузел.

Первая часть задуманного прошла без инцидентов. Проблемы возникли, когда Карл-Адольф решил смыть воду и обнаружил, что смыв не работает.

На подводной лодке стоял новейший "высокотехнологичный" унитаз с системой клапанов и рычагов, который был значительно более сложным произведением инженерного искусства, чем туалет на надводных кораблях. И если эта техника выходила из строя, отремонтировать ее было значительно сложнее.

Шлитт позвал матроса-моториста, но тот, очевидно, не был обучен ремонтировать высокотехнологичные немецкие туалеты. Он открыл не тот клапан, и содержимое унитаза под давлением выплеснулось на самого матроса и капитана.

Но это было только начало. Через открытый клапан забортная морская вода начала под давлением поступать в субмарину через унитаз капитана. Напор воды был настолько мощным, что технический персонал уже не мог подобраться к унитазу и перекрыть клапан.

В конце концов морская вода затопила часть субмарины, включая батареи, которые обеспечивают движение лодки под водой. Было принято решение немедленно всплывать на поверхность. К несчастью для немецких моряков, они как раз находились у побережья Шотландии.

Британцы мгновенно обнаружили подводную лодку врага и начали атаковать ее береговой авиацией. Не желая отдавать субмарину в руки британцев, Шлитт приказал затопить лодку.

В конце концов 45 немецких подводников, включая капитана, попали в плен. Еще трое погибли во время борьбы с последствиями ошибки матроса-моториста.

Как говорят специалисты, подводная лодка U-1206 стала жертвой не столько матроса, который не умел ремонтировать туалеты, сколько стремления немецких инженеров усовершенствовать конструкцию санузла.

Раньше содержимое унитазов собиралось в специальные баки, которые опорожнялись лишь после всплытия лодки на поверхность. Но баки занимали место и увеличивали вес субмарины. Немецкие инженеры решили эту проблему, создав прогрессивную систему слива, которая позволяла сразу выбрасывать отходы за борт, даже когда лодка находилась под водой.

Правда, унитаз теперь состоял из путаницы труб, клапанов и рычагов, обслуживать которые могли только специально обученные члены экипажа. К тому же система теперь работала под высоким давлением. Поэтому было достаточно одной ошибки, чтобы этот высокотехнологичный туалет потопил всю лодку.

