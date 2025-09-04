Новый дрон уже используется на фронте украинскими защитниками.

Украинская компания Fire Point, которая уже производит дальнобойные ракеты "Фламинго", представила ударный беспилотник в классе "middle strike" на выставке MSPO в Кельце, пишет Милитарный.

Новый ударный дрон FP-2 предназначен для поражения прифронтовых целей со 100-килограммовой боевой частью. Отмечается, что он повторяет конструкцию дальнобойного беспилотника FP-1, который используют с целью поражения целей в российском тылу.

Примечательно, что дальность нового дрона составляет 200 километров, а не 1400, как у предшественника. К тому же, боевую часть нового дрона увеличили до 105 килограмм.

Указывается, что новый беспилотник представлен в двух модификациях: один с автономным наведением, который используют для поражения стационарных целей, а второй - с ручным управлением оператором по радиоканалу для работы по движущимся объектам.

Разработчики рассказали, что новый беспилотник военные уже используют на фронте. Более того, благодаря глубокой унификации с серийным FP-1 поставки на передовую могут быть ускорены.

В статье говорится, что разработчики предлагают как стационарный вариант комплекса, так и мобильную установку, которая замаскирована под армейский грузовик.

В современных боях использование дальнобойных дронов с усиленной боевой частью становится все более востребованным. Российские оккупанты уже применяют модернизированные Shahed-136/"Герань-2" для ударов по украинским позициям.

Объясняется, что массовое применение беспилотников с тяжелым зарядом позволяет компенсировать нехватку высокоточных ракет, расширять радиус поражения до сотен километров и перегружать системы ПВО противника.

