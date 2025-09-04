Хотя официально название ракеты не было названо, вариантов совсем немного - фактически он только один.

По итогам встречи "Коалиции желающих" британский премьер-министр Кир Стармер "приветствовал заявления партнеров" о поставках Украине ракет большой дальности. Хотя Стармер не уточнил, о каких ракетах идет речь и кто конкретно их будет поставлять, украинский аналитический проект Defense Express предполагает, что речь идет об американских ракетах ERAM.

Аналитики отмечают, что на самом деле у стран "Коалиции" есть не так много ракет, которые подпадают под озвученное Стармером определение.

Во-первых, это очевидно не британские крылатые ракеты Storm Shadow. Иначе почему бы тогда британский премьер говорил, что "партнеры" хотят поставлять их, а не сама Британия?

Видео дня

И поскольку "партнеры" упомянуты именно во множественном числе, вряд ли это могут быть французские крылатые ракеты SCALP, потому что другие страны-эксплуатанты имеют эти ракеты в очень ограниченном количестве.

Также в Defense Express имеют большие сомнения, что Германия наконец решилась передать Украине свои ракеты Taurus. По крайней мере немцы об этом предпочли бы сообщить первыми.

Поэтому, если отбросить фантастический вариант, что Европа тайно создала и начала производить какие-то новые до сих пор не известные ракеты, остается только один вариант: американские крылатые ракеты, созданные в рамках проекта ERAM.

"И хотя США не входят в "Коалицию желающих", но в разрешении на их закупку Украиной указано, что финансировать это будут Дания, Нидерланды и Норвегия. И скорее всего, именно эти страны и являются теми самыми "партнерами", заявления которых и приветствовал Кир Стармер", - резюмирует Defense Express.

Что известно о ракетах ERAM

Как писал УНИАН, в конце августа США одобрили продажу Украине 3350 ракет Extended Range Attack Munition (ERAM) на общую сумму 825 млн долларов.

Речь идет о крылатых ракетах с общей массой около 227 кг и относительно небольшой боевой частью. Дальность полета такой ракеты составляет 400 км со скоростью около 0,6 Маха. В целом это недорогое и не слишком мощное оружие.

Вас также могут заинтересовать новости: