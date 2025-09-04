По данным FT, об остановке финансирования представители Пентагона сообщили европейским дипломатам на прошлой неделе.

США постепенно сворачивают программы помощи в обеспечении безопасности для европейских армий вдоль границ с Россией, вынуждая континент вкладывать больше средств в собственную оборону. Об этом пишет Financial Times.

По данным издания, на прошлой неделе представители Пентагона сообщили европейским дипломатам, что США больше не будут финансировать программы по обучению и оснащению военных в странах Восточной Европы, которые могут оказаться на передовой в любом конфликте с Россией.

Отмечается, что расходы на программу Пентагона, подпадающую под действие раздела 333, должны быть одобрены Конгрессом США, однако администрация президента США Дональда Трампа не запрашивала дополнительных средств. При этом уже одобренные средства будут доступны до конца сентября 2026 года.

Официальный представитель Белого дома заявил, что этот шаг согласуется с усилиями президента Трампа по "переоценке и корректировке" иностранной помощи и соответствует указу, изданному им в первый день его пребывания в должности. Чиновник сказал:

"Эти действия были согласованы с европейскими странами в соответствии с указом и давним акцентом президента на том, чтобы Европа брала на себя большую ответственность за собственную оборону".

Важно, что сокращение финансирования по разделу 333, по оценкам помощников Сената, затронет программу с мировым бюджетом более 1 млрд долларов, что может привести к сокращению сотен миллионов долларов, направляемых США в приграничные с Россией страны. Пентагон не сообщил законодателям точную сумму, которая будет постепенно сокращена.

По данным Счетной палаты США, в рамках программы Европе в период с 2018 по 2022 год будет выделено 1,6 млрд долларов, что составляет примерно 29% от общемировых расходов по разделу 333. Основными получателями помощи являются Эстония, Латвия и Литва.

По словам европейского чиновника, этот шаг, по всей видимости, направлен на то, чтобы побудить более богатые страны ЕС увеличить объем помощи в сфере безопасности для приграничных государств.

Отмечается, что европейские правительства были ошеломлены этим сообщением и пытаются получить более подробную информацию от Вашингтона. Европейские чиновники пытаются понять, сможет ли внутреннее финансирование восполнить пробелы или сокращения повлияют на критически важные элементы европейской безопасности.

"Если они будут действовать жестко, это будет иметь серьезные последствия", - сказал один из дипломатов, добавив, что НАТО, безусловно, пострадает, поскольку часть финансирования проходила через альянс. Второй добавил:

"Это вызывает большую обеспокоенность и неопределенность".

Сенатор Джин Шахин, главный демократ в сенатском комитете по международным отношениям, назвала сокращения "ошибочным шагом, который посылает совершенно неверный сигнал, поскольку мы пытаемся заставить Путина сесть за стол переговоров и сдержать российскую агрессию".

По словам источника, отдельная программа США "Финансирование иностранных военных операций", которая предоставляет странам финансирование для закупки дорогостоящих товаров, таких как истребители, корабли и танки, не затронута последним решением.

Отмечается, что будущее "Инициативы по безопасности в странах Балтии" (Baltic Security Initiative) - отдельной программы, созданной в 2020 году для укрепления вооруженных сил Эстонии, Латвии и Литвы, - также находится под угрозой. В прошлом году Конгресс одобрил выделение 288 млн долларов на поддержку этой инициативы.

Белый дом не стал запрашивать дополнительное финансирование этой программы в бюджете на следующий год. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что администрация пересматривает программу.

Отставной адмирал США Марк Монтгомери заявил, что потеря американской помощи в сфере безопасности будет "очень тяжёлой" для стран Балтии.

Американские войска в Европе

Администрация проводит анализ дислокации своих войск по всему миру и заявила о намерении сократить своё присутствие в Европе.

Издание Politico писало, что Соединенные Штаты могут сократить численность своих войск в Европе на 30%. Страна проводят Глобальный обзор силовой структуры (Global Force Posture Review) - масштабную переоценку военного присутствия США по всему миру под руководством Пентагона.

