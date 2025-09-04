Позиция правительства Польши относительно отправки солдат в Украину остается неизменной.

Польша не будет отправлять своих солдат в Украину для участия в европейской миссии, которую могут развернуть после завершения боевых действий.

Такое заявление сделал польский премьер-министр Дональд Туск после заседания "коалиции желающих". Как пишет Polsat News, по словам чиновника, позиция правительства Польши по этому вопросу остается неизменной.

"Польша, как мы неоднократно подчеркивали, не планирует отправку войск в Украину. В том числе и после окончания войны", – сказал Дональд Туск.

При этом он отметил, что поддержка этой миссии со стороны Польши будет заключаться в координации логистики.

"Мы отвечаем за логистику. Известно, что в Польше находится этот крупнейший хаб, это место организации помощи для Украины. И это задача достаточной, если не сказать исключительной важности", – констатировал премьер Польши.

4 сентября в Париже состоялась встреча "коалиции желающих", где говорили в том числе и о гарантиях безопасности для Украины. Всего участие в саммите приняли 30 государств.

"Радио Свобода" со ссылкой на источники сообщило, что в Украине могут развернуть до 30 тысяч иностранных военных. На такой шаг готовы пойти Великобритания и Франция, Нордические страны и государства Балтии, Нидерланды и Австралия.

Германия, еще раздумывает, какую позицию занять. Также неясно, какую роль в обеспечении гарантий будут играть Соединенные Штаты Америки.

