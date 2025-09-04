Эта часть стиральной машины нуждается в тщательной чистке.

Резиновый уплотнитель помогает герметизировать стиральную машину и предотвращает утечку воды во время стирки. В то же время он накапливает моющие средства, плесень и избыточную влагу, поэтому регулярная чистка поможет продлить срок службы бытового прибора.

Издание Martha Stewar выяснило у экспертов по бытовой технике, как почистить уплотнитель в стиральной машине.

Почему нужно чистить резиновую прокладку стиральной машины

Менеджер по маркетингу продукции для ухода за бельем в BSH North America Эмили Диксон отметила, что регулярная чистка резиновой прокладки стиральной машины - ключ к правильному уходу за ней. Помимо предотвращения появления плесени и грибка, чистка также уменьшит неприятные запахи и предотвратит растрескивание и разрушение прокладки.

Специалист по бытовой технике Брайан Шонфилд говорит, что проблемы с уплотнителями особенно актуальны для стиральных машин с фронтальной загрузкой.

"Неухоженная прокладка при сырости начинает издавать неприятный запах и представляет потенциальную угрозу для гигиены, поскольку на ней могут скапливаться споры плесени, которые затем переносятся на одежду. Также такое скопление в конечном итоге может привести к проблемам с герметичностью и дренажем", - отметил он.

Как часто чистить уплотнитель стиральной машины

Для достижения наилучших результатов Диксон рекомендует быстро протирать резиновую прокладку между каждым циклом стирки, но она отмечает, что это не заменяет глубокую очистку. И Диксон, и Шонфилд говорят, что примерно раз в месяц следует проводить более тщательную очистку прокладки, чтобы она оставалась в идеальном состоянии.

Как почистить уплотнитель стиральной машины

По словам Шонфилда, процесс очистки одинаков для стиральных машин с фронтальной и вертикальной загрузкой. Основное различие заключается в том, что в случае с фронтальной загрузкой необходимо сосредоточиться на прокладке дверцы, а в случае с вертикальной загрузкой — на прокладке, расположенной возле крышки.

Что понадобится;

чистящая салфетка;

мягкий дезинфицирующий раствор или белый уксус;

теплая вода;

зубная щетка;

полотенце.

Как почистить стиральную машину от грязи под резинкой уксусом:

Намочите чистящую салфетку теплой водой и уксусом. Тщательно протрите резиновый уплотнитель влажной салфеткой, уделяя особое внимание складкам, швам и скрытым щелям. Смочите зубную щетку дезинфицирующим раствором и водой. Используйте это средство, чтобы добраться до труднодоступных мест, куда не может добраться салфетка. Тщательно высушите уплотнение полотенцем, удалив все остатки раствора и влаги.

Когда не используете стиральную машину, оставляйте дверцу приоткрытой, чтобы улучшить циркуляцию воздуха и предотвратить появление плесени и грибка.

Ранее УНИАН писал, как вывести запах плесени из стиральной машины.

