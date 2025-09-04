Для прорыва россиянам надо использовать бронетехнику, отметил Павел Нарожный.

Россияне накапливают в районе Покровска морскую пехоту, которая традиционно задействуется в штурмовых действиях. Об этом в эфире "24 Канала" рассказал Павел Нарожный - основатель благотворительной организации "Реактивная почта", военный эксперт.

"Но мы сейчас находимся почти в конце летне-осенней кампании. Во время этой кампании враг пытался продавить нас на некоторых участках фронта. Это и Северо-Слобожанский, на юге они атаковали. Но наибольшее давление врага было именно на участке вблизи Покровска. И второй, пожалуй, был Лиман", - сказал Нарожный.

Он добавил, что россияне перебросили до 60 тысяч своих военных с Сумщины и Покровского направления и юга Украины. Но для прорыва украинской обороны надо применять не только личный состав, но и бронетехнику, говорит Нарожный.

"Просто пехотными подразделениями они не могут нас прорвать. А любые попытки использовать бронетехнику - заканчиваются для них катастрофой. Бронетехника уничтожается ударами беспилотников, артиллерии, противотанковых подразделений. Смогут ли они увеличить давление - да, смогут. С текущих 140-150 боестолкновений они могут поднять до 190-200", - добавил Нарожный.

Впрочем, отмечает эксперт, даже увеличение количества боестолкновений вряд ли даст россиянам критически изменить ситуацию на поле боя. Нарожный пояснил:

"Поэтому я к таким заявлениям отношусь относительно спокойно. Я понимаю, что Вооруженные силы Украины на Покровске и других участках фронта смогут удержать оборону. Кроме того, у врага в последнее время огромные проблемы, благодаря нашим ударам вглубь территории России. Это в первую очередь по НПЗ и нефтебазам. Это удары по логистике врага. А без логистики наступать практически нереально. Поэтому давление может быть, возможно мы потеряем какие-то территории. Но ожидать какого-то прорыва врага - я не ожидаю".

Наступление РФ: что известно

О том, что российские оккупанты перебрасывают силы из Сумской области и готовятся к наступлению в Донецкой области ранее сообщали и аналитики Института изучения войны. Они отметили, что в частности российских военных 155-й бригады морского флота, из Курской области РФ перебросили под Доброполье.

О том, что Россия готовится к новому наступлению, сообщает и Bloomberg. Издание отмечает, что переговоры об окончании войны зашли в тупик, ведь Россия собирается и дальше воевать.

