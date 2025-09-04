За более чем полвека эксплуатации в Индии разбилось более 400 истребителей этой модели - половина из всех.

В сентябре Индия планирует вывести из эксплуатации свой самый массовый истребитель, который стал легендой индийских ВВС, но вместе с тем приобрел и крайне нехорошую репутацию. Об этом пишет The Economist.

После позорно проигранной войны с Китаем в 1962 году Индия осознала, что ей крайне необходима современная боевая авиация. В те времена Индия начала активно дружить с СССР, поэтому обратилась к Москве за помощью. И там индийцам предложили МиГ-21.

Этот самолет был создан в 1950-х годах в СССР как легкий перехватчик, предназначенный для быстрого набора высоты, чтобы быстро догнать врага на коротких расстояниях. Он быстро стал основной рабочей лошадкой в советской армии и в значительных количествах экспортировался в дружественные страны.

Индийские ВВС тоже оценили преимущества МиГ-21, который был хорошей машиной, как для своего времени. Индия приобрела сотни машин у СССР, еще несколько сотен изготовила сама по лицензии. В целом речь идет о более чем 900 самолетах.

МиГи хорошо себя показали в Индо-Пакистанской войне 1971 года, став одним из символов военной мощи Индии.

Однако эксплуатация МиГ-21 все время была связана с высоким риском. Особенности конструкции крыльев, шасси и турбореактивного двигателя создавали проблемы со стабильностью самолета на малых скоростях. Малейшая ошибка - и слишком медленный полет превращался в катастрофу.

За полвека активной эксплуатации из 946 машин Индия потеряла 476 в результате аварий, в которых погибли 200 пилотов и 60 гражданских лиц. При такой ошеломляющей статистике неудивительно, что в индийской прессе истребитель получил прозвище "летающий гроб". Последняя известная катастрофа с участием МиГ-21 произошла в Индии в 2023 году: в результате несчастного случая погибли трое гражданских.

Трудно поверить, но, несмотря на такую сумасшедшую аварийность и вопреки полной моральной устарелости, МиГ-21 до сих пор оставался на вооружении ВВС Индии. В 2019 году модернизированный самолет даже отправили на встречу с пакистанскими самолетами во время очередного обострения между этими соседями: вполне ожидаемо "дедушку" немедленно сбили, хотя пилоту посчастливилось выжить. В мае 2025 года Индия и Пакистан повздорили снова. И МиГ-21 в очередной раз были использованы в боевых действиях.

Вообще-то индийская армия планировала избавиться от этих самолетов еще в 1990-х годах, но по разным причинам процесс затягивался. И только сейчас индусы решили окончательно списать МиГи-21, которые вообще не тянут современные боевые действия. Считается, что на сегодня в строю Индия имеет около 80 этих самолетов.

