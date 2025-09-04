Олег Давыгора

Медведи, которых заставляли участвовать в этих древних зрелищах, выполняли самые разные роли.

Разбитый череп бурого медведя, обнаруженный недалеко от римского амфитеатра в Сербии, свидетельствует о том, что дикое животное годами содержалось в неволе и боролось с инфекцией до того, как умерло около 1700 лет назад. Об этом пишет Live Science.

Отмечается, что эта находка является первым прямым доказательством использования медведей на гладиаторской арене и свидетельствует о варварском характере зрелищ с участием животных в Римской империи.

"Мы не можем с уверенностью сказать, погиб ли медведь непосредственно на арене, но данные свидетельствуют о том, что травма была получена во время зрелищ, а последующее инфицирование, вероятно, в значительной степени способствовало его смерти", - рассказал ведущий автор исследования Неманья Маркович, старший научный сотрудник Института археологии в Белграде.

В исследовании, опубликованном в журнале Antiquity, Маркович и его коллеги подробно изучили фрагментированный череп бурого медведя (Ursus arctos), найденный при раскопках в 2016 году недалеко от амфитеатра в Виминациуме, римской пограничной военной базы на территории современной Сербии.

Интересно, что амфитеатр в Виминациуме был построен во II веке н. э. Овальный, с высокими стенами, он вмещал около 7000 человек. Археологи обнаружили череп медведя у входа в амфитеатр вместе с рядом других костей животных, в том числе леопарда. Маркович сказал:

"Предыдущие исследования показывают, что животных, убитых на арене, разделывали поблизости, их мясо распределяли, а кости выбрасывали рядом с амфитеатром, а не хоронили на официальном кладбище животных".

Отмечается, что медведи, которых заставляли участвовать в этих древних зрелищах, выполняли самые разные роли. Их могли использовать для сражений с "венаторами" - гладиаторами, специализировавшимися на охоте; для стычек с другими животными; для казни осуждённых; или для проведения дрессированных представлений.

Анализ черепа бурого медведя, проведённый исследователями, показал, насколько жестокими были эти зрелища для животных. С помощью анализа древней ДНК учёные определили, что медведь был самцом и проживал в этом районе, а его зубы свидетельствовали о том, что на момент смерти ему было около 6 лет. Радиоуглеродное датирование костей животных из района, где был найден медведь, позволило установить период между 240 и 350 годами н.э. - временем, когда в амфитеатре Виминациума регулярно проводились гладиаторские бои.

Отмечается, что обширная рана на передней части черепа медведя имела признаки заживления, но также и признаки инфекции, что свидетельствует о том, что он боролся с травмой перед смертью. Исследователи считают, что эта травма могла быть нанесена "венатором", вооружённым копьём.

В челюстях животного были обнаружены следы инфекции, а исследователи обнаружили аномальный износ клыков. Ученые отметили, что медведи в неволе, как известно, грызут прутья своих клеток, что может привести к проблемам с зубами и челюстями, подобным тем, что наблюдаются у этого древнего медведя. Маркович отметил:

"Этот медведь, вероятно, содержался в неволе годами, а не только неделями".

По его мнению, в таком случае он бы неоднократно появлялся в римских зрелищах в Виминациуме.

Исследователи заключили, что хотя исторические записи упоминают об использовании бурых медведей в гладиаторских боях, это исследование предоставляет первые прямые остеологически подтвержденные данные об участии бурых медведей в римских зрелищах.

Ранее археологи нашли скелет римского гладиатора, который стал первым вещественным доказательством боя между человеком и большой дикой кошкой. Скелет мужчины, умершего в возрасте от 26 до 35 лет, имел следы укусов на тазу от большой кошки, которая могла быть львом. Останки были обнаружены на кладбище Дриффилд-Террас в Великобритании.

