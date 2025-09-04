В Украине суммарный объем сегмента электромобилей установил исторический рекорд

Больше всего в отечественном парке электромобилей марки Tesla, хотя Nissan находится довольно близко к ней.

Общий объем сегмента электромобилей (включаю с легковушками, грузовыми авто и автобусами) по итогам августа этого года составил рекордные 11 545 единиц. Такие данные приводят специалисты Института исследований авторынка.

Это количество на 12,5% больше, чем было в июле 2025 года, и на 22,5% больше, если сравнивать с показателями августа прошлого года.

"Это исторический рекорд объемов для нашего рынка", - говорят специалисты.

Растущую популярность автомобилей связывают с подорожанием топлива на АЗС, общим повышением интереса к электромобилям, а также приближением растаможки с НДС, которая запланирована на 1 января следующего года.

"Последний фактор, вероятно, сейчас наиболее активно побуждает автомобилистов пересаживаться на электромобили, потому что уже через несколько месяцев они подорожают почти на треть", - добавляют в Институте исследований авторынка.

Основу сегмента электромобилей в прошлом месяце составляли импортированные электрокары с пробегом, доля которых составила 52,1%. На втором месте были внутренние перепродажи (30,8%).

На новые электромобили пришлось 17%. Количественно это составляет 1966 единиц, так что речь идет о новом рекорде для впервые зарегистрированных новых электрокаров.

Известно, что по состоянию на конец июля в нашей стране насчитывалось 185 тыс единиц парка транспорта группы BEV.

Почти все они были легковыми автомобилями. Больше всего в отечественном парке электромобилей марки Tesla (20%), хотя Nissan находится довольно близко к ней (18,9%). На третьем месте расположился Volkswagen.

Напомним, в августе самым популярным новым электромобилем в стране стал BYD Song Plus. Если говорить о гибридных автомобилях, то здесь лидером оказалась Toyota RAV4.

Отметим, что сейчас на украинских дорогах государственного значения насчитывается лишь чуть более 490 электрозарядных станций. Специалисты считают, что этого количества недостаточно для полноценного функционирования электрического транспорта.

