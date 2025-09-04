Если тенденция сохранится, вскоре у россиян будут большие проблемы на юге.

Украинская кампания ударов по российской системе ПВО, в частности в оккупированном Крыму, дает заметные результаты. По крайней мере на полуострове российская противовоздушная оборона демонстрирует признаки значительной деградации, сообщил в соцсети Х аналитик открытых данных, который действует под псевдонимом Athene Noctua.

Он обратил внимание, что Силы обороны снова начали применять беспилотники Bayraktar для выполнения ударных миссий, чего не наблюдалось уже длительное время из-за противодействия российской ПВО.

Во-вторых, Украина начала бить по гражданским радарам, которые также помогают российской ПВО, но до сих пор были низкоприоритетной целью для Сил обороны.

Третий признак: украинские удары фиксируются все дальше и дальше вглубь контролируемой РФ территории. В том числе в соседних с Крымом регионах самой России.

Athene Noctua отмечает, что российская армия на этом направлении фактически потеряла верхний эшелон радиоразведки, а количество ЗРК большого радиуса действия (таких как С-300 и С-400) постоянно сокращается. И хотя россияне все еще имеют много ЗРК среднего радиуса действия (таких как "Бук"), ситуация для агрессора стала значительно сложнее.

"Дальнейшее ухудшение состояния российской противовоздушной обороны может иметь очень негативные последствия для российских войск на юге Херсонщины. При условии надлежащего оснащения (прицельными контейнерами) и F-16, и Mirage 2000 могли бы проводить непосредственную авиационную поддержку [украинских войск] против россиян в этом районе", - пишет аналитик.

Война в Украине: удары по российской ПВО

Как писал УНИАН, в последнее время Силы обороны ведут целенаправленную охоту за российскими системами ПВО. Так, в конце августа только за 4 дня украинские спецназовцы поразили 17 российских систем ПВО, РЭБ и РЛС.

Благодаря этому в российской противовоздушной обороне возникают щели. В одну такую щель залетели украинские ракеты "Фламинго" и поразили российские военные катера в Крыму.

