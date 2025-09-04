В компании также предупредили, что в случае, если пассажир не придерживается новых ограничений, он будет должен заплатить сбор за багаж.

Известная авиакомпания Ryanair в четверг, 4 сентября, сообщила о завершении внедрения больших размеров ручной клади в 235 аэропортах по всей Европе, информирует пресс-служба компании.

Лоукостер позволяет каждому пассажиру брать на борт одну бесплатную ручную кладь, но эта сумка должна вмещаться под сиденьем каждого пассажира. При этом, в публикации говорится, что если пассажиры желают взять дополнительную ручную кладь, они могут приобрести услугу Priority Boarding от Ryanair.

Также в компании добавили, что провели необходимые изменения для измерителей багажа, чтобы они соответствовали новым правилам.

"Наши измерители размера багажа во всех аэропортах были подстроены под новые правила, чтобы могли теперь вместить большую бесплатную ручную кладь. Все пассажиры, желающие взять с собой вторую сумку, могут воспользоваться нашей услугой приоритетной посадки, а также могут приобрести место для багажа во время бронирования, если они этого желают. Мы надеемся, что наши клиенты будут довольны этими большими размерами бесплатной ручной клади", - сообщается в заявлении компании.

В то же время, лоукостер предупредил, что любой пассажир, который не придерживается этих новых ограничений, должен будет оплатить сбор за багаж на выходе на посадку.

Ранее УНИАН сообщал, что Ryanair планирует увеличить размер "личной сумки", которую пассажирам позволят бесплатно взять на борт. Указывается, что это решение компания приняла на фоне введения в ЕС новых законов, которые регулируют увеличение нормы бесплатного провоза багажа.

Также мы писали, что глава ирландского лоукостера Ryanair Майкл О'Лири раскритиковал предложение депутатов Европарламента обязать авиакомпании разрешать пассажирам бесплатно брать с собой в самолет два предмета ручной клади. Он пояснил, что это решение невозможно реализовать, поскольку они не помещаются в самолет. В почти полном самолете, по словам главы авиакомпании, нет места для одной небольшой ручной клади и одной большой сумки на колесиках.

