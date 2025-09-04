Некоторые вещи могут быть не совсем гигиеничными для повторного использования.

Многие любят покупать вещи в секонд-хендах, однако есть одежда, которой стоит избегать в таких магазинах. Издание martha stewart проконсультировалось с тремя экспертами по секонд-хенду, которые рассказали, какую одежду они никогда не покупают в таком магазине.

Белье

Основательница одного из магазинов секонд-хенда Дженнифер Джонсон говорит, что в этом вопросе большую роль играет гигиена. По ее словам, подержанное белье может быть сложно продезинфицировать, особенно если оно изготовлено из кружева или шелка. Тем более, что такие вещи касаются самых чувствительных частей нашего тела, поэтому не стоит рисковать.

Винтажная обувь

Одна из экспертов Джеклин ЛаМар Берни считает, что лучше сэкономить деньги на что-то другое, чем купить такие туфли в секонд-хенде.

"Внешне они могут выглядеть хорошо, но когда внутренняя подкладка изнашивается, они не сидят как следует и не обеспечивают необходимую поддержку", - объяснила она.

Купальники

Как и белье, не стоит покупать подержанные купальники, особенно нижнюю часть. По словам Берни, они слишком интимны, поэтому их гигиеничность может быть сомнительной.

Однако новый купальник, который имеет гигиенические этикетки, можно смело покупать, просто не забудьте его постирать перед тем, как надевать.

Верхняя одежда с порванной подкладкой

Берни подчеркнула, что любые повреждения подкладки могут удерживать запахи и бактерии, поэтому она советует отказываться от покупки пальто с внутренними повреждениями и проверять их на наличие запахов перед покупкой.

Брюки с пятнами

"Я знаю, что это прозвучит грубо, но проверьте промежность на брюках, чтобы убедиться, что на них нет пятен. Это случается чаще, чем кто-то хотел бы признать", - предупредила Джонсон.

Поэтому прежде чем покупать штаны или шорты в секонд-хенде, выверните вещь наизнанку, чтобы осмотреть ее со всех сторон. Это поможет вам избежать покупки вещей, которые имеют пятна, катышки или повреждения в местах, которые легко пропустить или исправить.

Вещи с катышками

Джонсон рекомендует проверить именно подмышки на свитерах, ведь это распространенное место для образования катышков.

"А колтуны - это не просто визуальная неприятность: обычно это серьёзный сигнал о том, что ткань ослабевает из-за неправильного ухода или чрезмерного использования", - подчеркнули в материале.

