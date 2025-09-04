Он утверждает, что по своей логике Россия должна создать санитарную зону на территориях тех областей, граничащих с регионами Украины, которые Россия считает своей частью.

Боевые действия на территории Днепропетровщины являются частью тактики российских войск по созданию так называемых санитарных зон вдоль границы. Об этом рассказал военный эксперт и экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

По его словам, активизация боевых действий в регионе связана со стремлением России продвинуться вглубь украинской территории и повлиять на общий ход войны.

"Еще в мае прошлого года Путин определил четкую задачу для собственной армии - создать так называемые буферные зоны на тех территориях нашей страны, которые граничат с РФ. Тогда речь шла о территориях Харьковской, Сумской и Черниговской областей. Но если мы посмотрим на новую редакцию российской конституции, согласно которой Херсонщина и Запорожская область, так же как и Луганская и Донецкая области, является составной частью РФ, - по крайней мере об этом грезит Путин и его окружение", - сказал Селезнев в эфире Еспресо.

Он утверждает, что по своей логике Россия должна создать санитарную зону на территориях тех областей, граничащих с регионами Украины, которые Россия считает своей частью. Именно поэтому бои на территории Днепропетровской области не являются случайными.

"Враг будет пытаться давить на наши рубежи и позиции, а в перспективе - на территорию Николаевской, возможно, Одесской области. Но, что бы они там ни бредили, ключевой фактор, который влияет на общую ситуацию - это устойчивость украинского войска. А она зависит напрямую от ресурсной поддержки со стороны как украинской оборонки, так и наших западных партнеров", - добавил Селезнев.

Война в Украине - ситуация на Днепропетровщине

Ранее представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов говорил, что российские оккупанты пытаются закрепиться в селах Запорожское и Новогеоргиевка Днепропетровской области.

По его словам, плохо, что россияне вообще дошли и пытались закрепиться уже непосредственно не на окраине, а на территории самих населенных пунктов".

