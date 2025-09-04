Эти продукты не только питательны и имеют высокое содержание белка, также они помогают поддерживать здоровье сердца.

Яйца и творог считаются питательными вариантами завтрака с высоким содержанием белка. Однако, каждый из этих продуктов имеет свои плюсы и минусы, если говорить о поддержке здоровья сердца, пишет Verywell Health.

Издание указывает, что яйца и творог могут способствовать здоровью сердца, если употреблять их в умеренных количествах. При этом, выбор лучше делать, опираясь на индивидуальное состояние здоровья человека и диетические потребности.

Отмечается, что если сравнивать эти два продукта, учитывая их питательные ценности с результатами исследований по здоровью сердца, тогда творог может быть наиболее питательным выбором.

Приводятся результаты исследования, которые указывают, что творог имеет больше кальция и меньше насыщенных жиров. При этом, рекомендуется обязательно выбирать сыр, который содержит не более 300 мг натрия, поскольку он может влиять на повышение артериального давления и риск сердечных заболеваний.

В то же время, издание добавляет, что яйца содержат витамины и антиоксиданты, которые поддерживают здоровье сердца. Однако высокое содержание белка и насыщенных жиров делает их несколько менее полезными для сердца. Исследование показало связь между насыщенными жирами, уровнем холестерина и сердечными заболеваниями.

Как говорится в публикации, высокое содержание холестерина в яйцах побудило экспертов по вопросам здоровья сердца предостерегать людей от их включения в рацион питания.

Советы по здоровому питанию

Ранее УНИАН сообщал, что диетологов спросили, какое масло они чаще всего выбирают для приготовления блюд. Примечательно, что все 4 экспериментатора назвали один и тот же вариант. Их выбор пал на оливковое масло, которое богато полезными для сердца мононенасыщенными жирами и содержит полифенолы - мощные антиоксиданты, которые поддерживают сердечно-сосудистую систему, снижают воспаление и улучшают уровень липидов в крови.

Также мы писали, что диетологи рассказали, что виноград может способствовать снижению кровяного давления, улучшению сна, повышению иммунитета и регулированию уровня сахара в крови и веса. В нем содержится более 1600 соединений, которые полезны для сердца, кишечника, мозга и других органов. Поэтому, диетологи считают виноград настоящим "суперпродуктом".

