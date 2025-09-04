В результате аварии фуникулера в Лиссабоне погиб украинец

Одной из жертв аварии с фуникулером в Португалии стал гражданин Украины. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.
"По информации посольства Украины в Португалии, в катастрофе фуникулера в Лиссабоне, к сожалению, погиб один гражданин Украины, 1971 года рождения", - отметили в дипломатическом учреждении.
В связи с этим, украинские дипломаты проинформировали родственников погибшего и выразили соболезнования.
Кроме того, министр иностранных дел Андрей Сибига поручил дипучреждению предоставить родным погибшего всю необходимую консульскую поддержку.
Больше об аварии фуникулера в Лиссабоне
Как сообщал УНИАН, в Лиссабоне сошел с рельсов популярный среди туристов фуникулер "Глория". По последним данным, которые подтвердили власти, в результате аварии погибли 17 человек и 23 получили ранения.
Фуникулер был практически разрушен. На фото с места происшествия можно увидеть, что фуникулер разбился после бесконтрольного спуска с улицы, идущей под уклон.