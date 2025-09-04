Суд установил Витюку залог и дал 5 дней на его внесение.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал для подозреваемого в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации бригадному генералу СБУ Илье Витюку меру пресечения в виде залога в размере более 9 миллионов гривен. Это решение было озвучено на заседании суда в четверг, 4 сентября, которое транслировалось на YouTube-канале ВАКС.

Примечательно, что судья Высшего антикоррупционного суда Маркиян Галабала удовлетворил ходатайство стороны обвинения частично.

Прокурор призвал суд применить к генералу меру пресечения в виде залога в размере 42 млн грн, однако суд установил залог в значительно меньшем размере - 9 миллионов 84 тысячи гривен.

Видео дня

На внесение этой суммы дается 5 дней. На фигуранта также возложен ряд процессуальных обязанностей, в частности, сдать свои паспорта для выезда за границу на хранение, воздержаться от общения с рядом лиц и тому подобное.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подозревают бывшего руководителя департамента кибербезопасности СБУ генерала Илью Витюка в незаконном обогащении и недостоверном декларировании доходов.

Суспільне сообщало, что по данным следствия, он в декабре 2023 года приобрел квартиру за 21,6 миллиона гривен и оформил ее на члена семьи. В то же время в договоре указывалось, что стоимость жилья составляет 12,8 миллиона гривен.

В прошлом году медиа сообщали, что приобрела квартиру жена Витюка Юлия, которая объяснила, что купила недвижимость за заработанные как ФЛП деньги.

"Следователи установили, что на счета ФЛП действительно поступали средства за якобы предоставление юридических и консалтинговых услуг. Однако от лица, которое подозревается в завладении средствами АО "Укрзализныця" в составе преступной организованной группы, а также от компаний, которые контролируются указанным лицом", - заявили в САП.

По словам правоохранителей, нет подтверждения законного происхождения остальных 8,8 миллиона гривен, которые были потрачены на покупку квартиры.

Поэтому Витюку было сообщено о подозрении по ст. 368-5 и ч. 2 ст. 366-2 УК Украины.

Коррупция в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что бывшая руководительница Хмельницкой Медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) Татьяна Крупа, которую подозревают в незаконном обогащении, может выйти из-под стражи. Суд назначил залог в размере 20 млн грн. Она уже провела 11 месяцев под стражей, а как пояснили в ВАКС, совокупный срок содержания под стражей подозреваемого во время досудебного расследования не должен превышать 12 месяцев. Если эту сумму внесут, среди ограничений останется только ношение электронного средства контроля.

Также мы писали, что по данным Опендатабот, каждая третья из проверенных деклараций содержала признаки представления заведомо ложных данных. Это значит, что треть чиновников, декларации которых проверило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, солгали или "забыли" задекларировать 5,8 миллиарда гривен. Эксперты добавили, что в среднем это получается по 13,6 млн грн на декларацию.

Вас также могут заинтересовать новости: