Американских военных может стать больше в одном из соседних с Украиной государств

США заинтересованы продлить пребывание вблизи границ Украины, считает эксперт.

США могут увеличить военное присутствие в Польше. Об этом в эфире Эспрессо сказал экс-руководитель Бюро национальной безопасности Польши, генерал Станислав Козей.

Он сказал, что во время визита польского президента Кароля Навроцкого в Вашингтон было зафиксировано совпадение стратегических интересов Польши и США.

"Для нас, к счастью, существует определенное совпадение таких интересов, потому что американцы заинтересованы в том, чтобы быть близко с Польшей, иметь партнерство. Конечно, Соединенные Штаты имеют глобальные интересы во многих частях мира, которые необязательно совпадают с нашими, но здесь совпадают. И это было показано во время встречи Навроцкого и Трампа", - прокомментировал генерал.

По его словам, присутствие американских войск в Польше будет сохраняться, но не исключено вероятное увеличение их количества. По его мнению, это позитивный сигнал, который показывает, что США заинтересованы в своем пребывании в этом регионе, то есть присутствии в Польше, и близком присутствии к Украине.

"Это в польско-украинских интересах, потому что в интересах Польши - чтобы Украина не проиграла войну с Россией и вышла победительницей. И здесь присутствие американских военных - на первом месте", - сказал Козей.

Трамп заверил Навроцкого, что военные США остаются в Польше

Добавим, как передавало Суспільне, во время встречи с президентом Польши Каролем Навроцким 3 сентября американский президент Дональд Трамп сказал, что американские военные останутся в Польше. Он отметил, что в Польше большое количество солдат США, хотя есть страны с еще большим контингентом.

Заявления поляков о войне в Украине

Как писал УНИАН, экс-президент Польши Анджей Дуда неожиданно заявил, что Украина пыталась втянуть Польшу и другие страны НАТО в войну после полномасштабного российского вторжения. Он сказал, что украинцы пытались найти союзников, но Польша не могла на это пойти.

