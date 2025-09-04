Американских военных может стать больше в одном из соседних с Украиной государств

США могут увеличить военное присутствие в Польше. Об этом в эфире Эспрессо сказал экс-руководитель Бюро национальной безопасности Польши, генерал Станислав Козей.
Он сказал, что во время визита польского президента Кароля Навроцкого в Вашингтон было зафиксировано совпадение стратегических интересов Польши и США.
"Для нас, к счастью, существует определенное совпадение таких интересов, потому что американцы заинтересованы в том, чтобы быть близко с Польшей, иметь партнерство. Конечно, Соединенные Штаты имеют глобальные интересы во многих частях мира, которые необязательно совпадают с нашими, но здесь совпадают. И это было показано во время встречи Навроцкого и Трампа", - прокомментировал генерал.
По его словам, присутствие американских войск в Польше будет сохраняться, но не исключено вероятное увеличение их количества. По его мнению, это позитивный сигнал, который показывает, что США заинтересованы в своем пребывании в этом регионе, то есть присутствии в Польше, и близком присутствии к Украине.
"Это в польско-украинских интересах, потому что в интересах Польши - чтобы Украина не проиграла войну с Россией и вышла победительницей. И здесь присутствие американских военных - на первом месте", - сказал Козей.
Трамп заверил Навроцкого, что военные США остаются в Польше
Добавим, как передавало Суспільне, во время встречи с президентом Польши Каролем Навроцким 3 сентября американский президент Дональд Трамп сказал, что американские военные останутся в Польше. Он отметил, что в Польше большое количество солдат США, хотя есть страны с еще большим контингентом.
Заявления поляков о войне в Украине
Как писал УНИАН, экс-президент Польши Анджей Дуда неожиданно заявил, что Украина пыталась втянуть Польшу и другие страны НАТО в войну после полномасштабного российского вторжения. Он сказал, что украинцы пытались найти союзников, но Польша не могла на это пойти.