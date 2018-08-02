Сестры Кардашьян снялись в откровенной рекламе нижнего белья Calvin Klein (видео)

В сети опубликованы новые фотоснимки, мини-фильмы, а также бэкстейдж-видео со съемок рекламной кампании #MYCALVINS, в которой приняли участие Ким Кардашьян, Хлои Кардашьян, Кортни Кардашьян, Кендалл Дженнер и Кайли Дженнер.

Американский модный бренд Calvin Klein представил масштабный рекламный кампейн своей новой коллекции белья и денима с кланом Кардашьян-Дженнер в главных ролях.

В сети опубликованы новые фотоснимки, мини-фильмы, а также бэкстейдж-видео со съемок рекламной кампании #MYCALVINS, в которой приняли участие Ким Кардашьян, Хлои Кардашьян, Кортни Кардашьян, Кендалл Дженнер и Кайли Дженнер.

Сестры Кардашьян-Дженнер позировали известному бельгийскому фотографу Вилли Вандерперре в нижнем белье, а также в джинсовых образах из новой коллекции модной марки.

Стоит отметить, что на новых рекламных кадрах Хлои Кардашьян появилась беременной, в то время как Кайли Дженнер позировала спустя всего несколько недель после рождения дочери Сторми.