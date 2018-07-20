Умерла первая жена Владимира Высоцкого

Изе Высоцкой был 81 год.

Первая жена Владимира Высоцкого, народная артистка РФ Иза Высоцкая умерла в пятницу утром в Нижнем Тагиле (Свердловская область) на 82-м году жизни.

Об этом сообщила Ольга Анисимова, директор Нижнетагильского драматического театра имени Д. Мамина-Сибиряка, в котором работала Высоцкая, передает ТАСС.

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Директор театра отметила, что прощание с народной артисткой РФ состоится в Нижнем Тагиле 22 июля.

Иза Высоцкая родилась 22 января 1937 года в Нижнем Новгороде. Работала в Киевском театре имени Леси Украинки, в Ростове, Перми, Владимире.

В книге "С тобой… без тебя", изданной в 2017 году тиражом 1000 экземпляров, Иза Высоцкая вспоминала о том, как познакомилась с Владимиром Высоцким весной 1957 года на празднике после сдачи спектакля "Гостиница "Астория". 25 апреля 1960 года они поженились в рижском ЗАГСе Москвы.