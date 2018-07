В Сети появилось фото экс-советника Януковича Манафорта в тюрьме

Опубликовано фото заключенного Пола Манафорта, которого 12 июля перевели в тюрьму Александрии, штат Вирджиния.

Об этом сообщил представитель офиса шерифа Александрии, передает Голос Америки. На фото Манафорт спокойно смотрит в камеру. Видно его волосы с проседью, на лице - легкая небритость. Фото сделано после четырех недель отбывания наказания в тюрьме городка Варшава, в штате Вирджиния, почти за сто миль от столицы.

Читайте такжеМанафорта держат в одиночной камере 23 часа в сутки для его безопасности - адвокат

Среди прочего, Манафорта обвиняют в отмывании денег и банковских махинациях. 15-го июня федеральный судья в Вашингтоне отправила бывшего руководителя предвыборной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта в тюрьму до времени проведения над ним судебного процесса в сентябре.

По словам шерифа, «из-за важности заключенного, Манафорт будет находиться под защитой, что будет ограничивать его контакт с другими заключенными».

Mugshot of former Trump campaign chair Paul Manafort after he was booked into the Alexandria, Va. Detention Center today.

“Because he is a high-profile inmate, Г Manafort will be placed in protective custody which limits his interactions with other inmates,” the Sheriff said. pic.twitter.com/Ww3YhsLxYb