В Сети появилось фото экс-советника Януковича Манафорта в тюрьме

Из-за важности заключенного, Манафорт будет находиться под защитой, что будет ограничивать его контакт с другими заключенными.

Опубликовано фото заключенного Пола Манафорта, которого 12 июля перевели в тюрьму Александрии, штат Вирджиния.

Об этом сообщил представитель офиса шерифа Александрии, передает Голос Америки. На фото Манафорт спокойно смотрит в камеру. Видно его волосы с проседью, на лице - легкая небритость. Фото сделано после четырех недель отбывания наказания в тюрьме городка Варшава, в штате Вирджиния, почти за сто миль от столицы.

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Среди прочего, Манафорта обвиняют в отмывании денег и банковских махинациях. 15-го июня федеральный судья в Вашингтоне отправила бывшего руководителя предвыборной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта в тюрьму до времени проведения над ним судебного процесса в сентябре.

По словам шерифа, «из-за важности заключенного, Манафорт будет находиться под защитой, что будет ограничивать его контакт с другими заключенными».

Mugshot of former Trump campaign chair Paul Manafort after he was booked into the Alexandria, Va. Detention Center today.

“Because he is a high-profile inmate, Г Manafort will be placed in protective custody which limits his interactions with other inmates,” the Sheriff said. pic.twitter.com/Ww3YhsLxYb — Jake Tapper (@jaketapper) 12 июля 2018 г.

Накануне появилась информация, что в тюрьме к Манафорту относились как к VIP-заключенному. В камере он имел доступ к электронной почте, мобильному телефону, у него было частное пространство и ванная комната.

Суд над Манафортом на основании связанных обвинений должен начаться 25 июля в Вирджинии. Экс-советник украинского президента Януковича заявил о своей невиновности во всех выдвинутых против него обвинениях, включая заговор против Соединенных Штатов.

8 июня в США против Манафорта и его «партнера» Константина Килимника предъявлены официальные обвинения в препятствовании правосудию в связи с делом, связанным с работой в Украине в поддержку Януковича.