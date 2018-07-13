В Сети появилось фото экс-советника Януковича Манафорта в тюрьме

09:23, 13 июля 2018
Мир
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Фото сделано после четырех недель отбывания наказания / фото twitter.com/jaketapper

Об этом сообщил представитель офиса шерифа Александрии, передает Голос Америки. На фото Манафорт спокойно смотрит в камеру. Видно его волосы с проседью, на лице - легкая небритость. Фото сделано после четырех недель отбывания наказания в тюрьме городка Варшава, в штате Вирджиния, почти за сто миль от столицы.

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Среди прочего, Манафорта обвиняют в отмывании денег и банковских махинациях. 15-го июня федеральный судья в Вашингтоне отправила бывшего руководителя предвыборной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта в тюрьму до времени проведения над ним судебного процесса в сентябре.

По словам шерифа, «из-за важности заключенного, Манафорт будет находиться под защитой, что будет ограничивать его контакт с другими заключенными».

Накануне появилась информация, что в тюрьме к Манафорту относились как к VIP-заключенному. В камере он имел доступ к электронной почте, мобильному телефону, у него было частное пространство и ванная комната.

Суд над Манафортом на основании связанных обвинений должен начаться 25 июля в Вирджинии. Экс-советник украинского президента Януковича заявил о своей невиновности во всех выдвинутых против него обвинениях, включая заговор против Соединенных Штатов.

8 июня в США против Манафорта и его «партнера» Константина Килимника предъявлены официальные обвинения в препятствовании правосудию в связи с делом, связанным с работой в Украине в поддержку Януковича.

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Теги: #США#Пол Манафорт