Манафорта перевели в тюрьму для шпионов, террористов и предателей

Именно в тюрьму в Александрии попадали американские шпионы-предатели, которые перебегали на сторону Кремля.

Пола Манафорта, несмотря на его протест, перевели в другую тюрьму с большой историей, богатой на «выдающихся гостей». Американские чиновники подтвердили, что бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа и экс-советник президента-беглеца Виктора Януковича теперь ждет суда в камере Александрийского центра для задержанных.

Это комплекс из дешевых кирпичных домов, который расположен в нескольких кварталах от здания федерального суда, где будет проходить рассмотрение дела против Манафорта. Об этом пишет Washington Post, напоминая, что его обвиняют в банковском и налоговом мошенничестве.

Защита Манафорта был против перевода в другую тюрьму. Его адвокат настаивал, что пребывание в учреждении для задержания в Варшаве, штат Вирджиния, было удовлетворительным и безопасным. Однако, прокурор рассказал суду, что в этой тюрьме Манафорт мог пользоваться частным телефоном и компьютером. Кроме того, там ему позволяли носить произвольный одежду, а не тюремный комбинезон.

Судья Томас Эллис отверг все возражения защиты Манафорта против перевода в тюрьму в Александрии.

«Профессионалы в Александрийском центре для задержанных хорошо разбираются в размещении у себя высокопоставленных обвиняемых включительно с иностранными и местными террористами, шпионами и предателями», - написал он в решении, которое было обнародовано вчера.

Читайте такжеСвязанный с разведкой РФ помощник Манафорта является ключевой фигурой в расследовании - АР

«Все эти обвиняемые безопасно находились в Александрии, ожидая рассмотрения своих дел. Опыт конкретного подсудимого в центре для задержанных будет таким же», - говорится в документе.

Издание пишет, что среди выдающихся узников Александрийского центра был экс-агент ФБР Роберт Ханссен, который шпионил для СССР. Его бросили в маленькую бетонную камеру, которую после него занял Закариас Муссауи – единственный террорист, которого арестовали и осудили за участие в терактах 11 сентября 2001 года. Экс-шпионы ЦРУ Олдрич Амес и Гарольд Николсон, которые предали свою страну, перейдя на сторону Кремля, тоже были заключенными Александрийского центра. Это интересный момент, если вспомнить, что Манафорт фигурирует в расследовании вмешательства России в американские выборы.