The Guardian: Нейтралитет Финляндии был удавкой Кремля, которую теперь хотят накинуть на шею Украине

Перед встречей в Хельсинки в прессе нередко одобрительно упоминают финский нейтралитет, который на самом деле лишь навредил северной стране.

Когда появились новости о том, что встреча президентов США и России состоится в Хельсинки, некоторые комментарии показались очень тревожными. В международных СМИ нередко говорили о том, что Финляндия стала местом для проведения переговоров за ее «нейтралитет». Мол, страна еще во времена Холодной войны была точкой, где проводились мирные встречи между Востоком и Западом.

Но Финляндия сегодня совсем не такая. Она полноправный член Евросоюза, а не какая-то серая зона между Европой и Россией, пишет финская писательница и публицистка Софи Оксанен на страницах The Guardian. Она подчеркивает, что не правильно вспоминать определенные вырванные фразы из эры так называемой «финляндизации». Язык определяет реальность, и недавняя история заставляет Финляндию вести себя определенным образом. К примеру, она до сих пор не член НАТО из-за постоянных угроз России, которая пытается убедить соседей, что после вступления в альянс «небо упадет им на голову».

Финская писательница пишет, что в 1977 году, когда она родилась, ее страна как раз была в разгаре так называемой «финляндизации». Несмотря на то, что Хельсинки смогли отстоять независимость, СССР использовал свое влияние, чтобы вмешиваться в дела более слабого соседа. Вот это и была та самая «финляндизация». Кроме сферы внешней политики, это повлияло на национальную оборону Финляндии, ее экономику, систему образования, прессу, книгоиздательство и даже на то, какие фильмы позволяли транслировать в кинотеатрах страны.

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То, что во Второй мировой войне Финляндия с 1941 до 1944 года воевала на стороне нацистского Третьего рейха против СССР, развязало руки коммунистам в скандинавской стране. В искусстве коммунистические гимны звучали четко и громко. Проведение научных исследований тоже не было безопасным делом. Честное изучение катастрофической экономики СССР и его общества было не желательным для академика, который ценил свою карьеру.

Писательница вспоминает, что ее мать была родом из Эстонии. Годами она переживала за родственников, которые остались под оккупацией СССР. Однако, говорить вслух об этом было нельзя. Эстонские иммигранты образовывали сообщества в других странах. Но в Финляндии они не могли это сделать.

«Быть эстонцем в Финляндии - это довольно одиноко. Мои школьные учебники говорили, что Эстония якобы добровольно присоединилась к советской «семье». Конечно же, это была не правда, но финские школы держались очень близко к канонам советской историографии. Предпосылкой для этого было соглашение о «дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи», которое Финляндия подписала в 1948 году. Оно позволяло СССР крепко держать Финляндию за горло», - пишет Оксанен.

Искажение правды в школьных учебниках привело к тому, что «финляндизация» повлияла на формирование национальной идентичности финнов, их историческую память и язык. И хотя в финской литературе всегда было место для жарких обсуждений проблем в США, они всегда говорили о СССР только положительно.

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Хотя были и некоторые отклонения от партийной линии. К примеру, из финских учебников не выбросили правду о пакте «Риббентропа-Молотова» и договоренности Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера о совместном разделение Балтии и Польши. Хотя Кремль требовал замолчать этот эпизод истории. Кроме того, Финляндия не отказалась от памяти о героизме своих войск в войне против СССР в 1939-1940 годах. Конечно, о советской атаке на Финляндию всегда говорили неопределенно, чтобы не было понятно, кто на самом деле сделал первый выстрел. Кремль утверждал, что это Хельсинки развязали войну. Но финские ветераны хорошо знали правду.

Мало финнов на самом деле знали, какая жизнь в СССР. Ведь путешествия на восток были жестко ограничены. В результате, часть населения постепенно начала верить россказням «финляндизации».

«Недавно я наткнулась на финна, который до сих пор верил идеалистическим картинкам о колхозах, которые были в учебниках по географии его поколения. Мои эстонские дедушка и бабушка жили в колхозе. Дела там были далеки от идеализма. Эстонцы знали все о советской реальности, поэтому финская наивность казалась им абсурдной. Моя семья хорошо знала, что КГБ читает каждое письмо, которое мы отправляем родственникам. Но финны по-соседству думали, что мы параноики», - вспоминает писательница.

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За десятилетия такая удавка лжи повлияла на язык и настроения людей. Мы до сих пор не знаем наверняка, какое решение в тот период было сделано из-за реальных угроз, а какое – из-за обмана и самоцензуры. И это наиболее вероломное следствие «финляндизации».

Когда СССР развалился, Эстония очень быстро избавилась от всех упоминаний о советской оккупации. Советских политических лидеров лишили власти, а сама эстонская речь была адаптирована к реальности независимой страны. Финляндия на такое не решилась.

«Возможно, это произошло потому, что страна сохраняла символы своей независимости на протяжении всей Холодной войны. Но быть независимым означает не только поднимать свой национальный флаг. Речь идет также об уважении к моральным ценностям и свободе выражения. А это были те вещи, которым финляндизация больше всего навредила», - подчеркивает Оксанен.

Она добавляет, что Финляндия стала психологической лабораторией для власти СССР, местом, где Москва могла испытывать один из своих любимых инструментов – рефлексивный контроль, с помощью которого субъект заставляли идти на нужные решения через контроль информации, которую он получает. Сегодня Россия использовала этот метод в США, чтобы помочь Дональду Трампу стать президентом.

«Финская «финляндизация» служила повестке дня Москвы во времена Холодной войны, потому что она была похожа на североевропейскую демократию и создавала впечатление, будто СССР мог мирно жить с чем-то таким у своих границ. Не удивительно, что режим Владимира Путина повторяет этот сценарий сегодня в Европе, в частности в Украине. Будучи финкой, я хорошо знаю, насколько вредным будет результат», - подчеркивает писательница.