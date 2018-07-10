Washington Post: Путин будет жаловаться Трампу на Обаму, который влез не в свои дела в Украине

В арсенале российского президента есть три подхода, как убедить американского лидера стать на его сторону.

Трудно спрогнозировать, что президент США скажет во время встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки. Его непредсказуемость сильно контрастирует с российским автократом, «прочесть» которого легче. И именно это заставляет многих людей нервничать. Имея за плечами опыт в КГБ, Путин будет очень хорошо подготовлен к встрече.

Поэтому Трампу и его советникам стоит готовиться к трем главным подходам, пишет на страницах Washington Post бывший помощник Госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Дэвид Крамер, который занимал свою должность во времена администрация Джорджа Буша-младшего.

Во-первых, оценив, что сработало, а что нет во время контактов с другими лидерами, Путин, без сомнения, будет хвалить Трампа и льстить ему. Он обязательно отметит то, как американский президент опроверг все сомнения во время президентских выборов два года назад. Он будет хвалить способность Трампа быть самостоятельным игроком, не привязанным к «болотным тварям» Вашингтона. Путин может отметить готовность американского коллеги быть откровенным и определять стандарты, особенно бросая вызов своим союзникам, которые «пользуются» США.

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Российский президент похвалит Трампа и за саму встречу в Хельсинки, несмотря на расследование специального представителя Департамента юстиции Роберта Мюллера о возможной связи избирательной команды действующего американского президента с Россией. На самой встрече Путин будет пытаться показать, что между ним и Трампом нет никаких проблем, поддержит американского президента в его недовольстве «фейковыми» американскими СМИ.

Во-вторых, Путин будет обвинять во всех бедах американо-российских отношений предыдущего лидера в Белом доме. Сам Трамп тоже говорил, что это Барак Обама разрешил российскому президенту аннексировать Крым. А Путин добавит, что это Обама наложил санкции на Россию и обвинил ее во вмешательстве в американские выборы, чтобы попытаться подорвать легитимность своего преемника. Он будет утверждать, что именно провал Обамы в Сирии заставил Россию вторгнуться в ближневосточную страну и спасти режим Башара Асада, который якобы «борется против террористов Исламского государства». Путин провозгласит, что у США и России общие цели. И если Америка хочет выйти из какой-то проблемы, тогда Москва готова ее подменить.

Дальше Путин будет обвинять Обаму и Евросоюз в организации революции в Украине, что привело к свержению пророссийского президента Виктора Януковича. И якобы после этого у Кремля не было иного выхода, как оккупировать Крым, чтобы «защитить российских граждан» там. В конце концов, Путин напомнит, что на полуострове «все говорят на русском языке» и потому якобы они принадлежат к России. Тем самым он повторит слова Трампа, сказанные им на саммите G7 в прошлом месяце. Чтобы убедить американского президента согласиться с существованием российской сферы влияния, Путин будет подчеркивать, что у России гораздо большие интересы на постсоветском пространстве, чем у США. Российский автократ будет утверждать, что никаких проблем не было бы, если бы Обама не совал свой нос не в свои дела в Украине. Он также напомнит, что все сообщения о том, что Янукович платил председателю избирательного штаба Трампа Полу Манафорту, родом из Украины.

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В-третьих, Путин будет апеллировать к очевидному желанию президента США разрушить международный порядок, который функционировал на протяжении предыдущих семи десятилетий, в частности демонтировать НАТО, Евросоюз, ВТО и G7. Он заявит, что ему и Трампу надоели эти институты, которые постоянно пытаются заблокировать Россию и эксплуатировать силу США. Российский президент будет говорить, что только Трамп достаточно сильный для того, чтобы отбросить старые институты и построить новый фундамент на их месте. И такой фундамент будет опираться на две великие державы: США и Россию, - под руководством двух действующих лидеров, которые сделают российско-американские отношения «снова великими». А если все эти уговоры не сработают, у Путина есть недвижимость на побережье, которую он может предложить Трампу.