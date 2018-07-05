На Донбассе сегодня боевики 6 раз открывали огонь по ВСУ

На Донбассе сегодня российские оккупационные войска 6 раз открывали провокационный огонь по позициям Объединенных сил из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, потерь среди украинских военнослужащих нет. Об этом пресс-центр Объединенных сил сообщает в Facebook.

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"Вооружение и военная техника, которая согласно Минским договоренностям должна быть отведена на определенные расстояния, не применялась", - говорится также в сообщении.

В частности, на Луганском направлении враг обстреливал украинские позиции возле населенного пункта Крымское из стрелкового оружия и гранатометов. На Светлодарском направлении противник вел огонь из подствольных гранатометов.

На Горловском направлении позиции Объединенных сил возле Южного были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении противник из гранатометов и стрелкового оружия обстреливал защитников Авдеевки.

На Мариупольском направлении российские наемники вели беспокоящий огонь из гранатометов и стрелкового оружия по позициям Вооруженных сил Украины возле Водяного.

Как сообщал УНИАН, 27 июня участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась установить режим прекращения огня на востоке Украины с 1 июля в связи с началом жатвы.