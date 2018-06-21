Российского ведущего нашли мертвым в Колумбии (фото)

Полиция считает, что смерть российского ведущего и шоумена Бородина не была насильственной, криминал отсутствует.

В Колумбии обнаружен мертвым ведущий Андрей Бородин, об этом сообщили в российском посольстве. Пресс-секретарь дипмиссии рассказал агентству РИА «Новости», что тело Бородина было обнаружено в запертом номере отеля в городе Медельин еще в мае.

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Полиция считает, что смерть не была насильственной, криминал отсутствует. В посольстве пояснили, что после приезда в латиноамериканскую страну мужчина не вставал на консульский учет. За его телом в Колумбию прилетела мать.

Из инстаграма молодого человека следует, что ему было 23 года, он выступал в барах и клубах, посещал светские мероприятия и записал один музыкальный клип, который собрал на YouTube чуть больше 40 тысяч просмотров. На страницу Андрея Бородина «ВКонтакте» в последний раз заходили 16 мая.