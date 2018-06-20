Космос не может быть местом для войны – Washington Post

Космический конфликт даже между небольшими странами нанесет сокрушительный вред всей планете.

Президент Дональд Трамп решил, что пяти родов войск Вооруженных сил США не достаточно. Он приказал Департаменту обороны создать Космические силы в качестве шестой ветви американской армии, заявив: «У нас будут Военно-воздушные силы и Космические силы, отдельные, но равные». И это произошло после того, как в марте американский президент во время выступления на авиабазе Маримар провозгласил: «Космос – это поле битвы, такое же как и суша, небо или море».

Это кошмарное суждение, пишет на страницах Washington Post международный юридический консультант Петер Висмер. Он замечает, что американский президент таким образом повторил суждения тех, кто много знает о войне и совсем ничего о космосе. Прежде всего, Соглашение о космическом пространстве от 1967 года определяет его как «область для всего человечества». Это означает, что это место принадлежит всем, а не только каким-то отдельным странам. Под этим документом свою подпись поставили более 100 стран включая США.

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Во-вторых, война в космосе особенно опасна, потому что это пространство чрезвычайно чувствительно к загрязнениям. Чем больше загрязнен космос, тем труднее кому-то использовать его.

«Представьте, что, к примеру, Черногория объявила войну Фиджи. И их противостояние вышло на уровень, который Трамп назвал новым «полем боя». Даже эти две страны, если они когда-либо нарастят соответствующие космические возможности, были бы чрезвычайно опасными. Потому что война в космосе почти неизбежно приведет к уничтожению спутников и накоплению обломков, которые останутся на орбите на много десятилетий. А теперь увеличьте масштабы и представьте космическую войну между США и Китаем. Такой конфликт будет сокрушительным и навредит не только 1,7 миллиарда граждан КНР и США, но 7,6 миллиардам жителей Земли», - пишет эксперт.

Он добавляет, что человечество часто забывает, насколько оно зависимо от использования космоса. Ведь речь идет не только об отправке астронавтов. Пилотируемые космические миссии даже не приоритет. Космос служит для телекоммуникации, навигации, наблюдения за Землей со спутников и других полезных вещей, к которым человечество относится как к чему-то должному. Один день без спутников погрузит современное общество в хаос. Линии электроснабжения выключатся, транспортировка сильно усложнится, глобальная банковская система прекратит работу, так же как и интернет.

Законы войны существуют для того, чтобы последствия от боевых действий почувствовали лишь те страны, которые воюют. Но война в космосе никогда не сможет гарантировать это. Она повлияет на всю планету и нанесет серьезный вред каждому. США, по мнению автора, пострадали бы больше всего, потому что их зависимость от космоса значительно больше, чем у других стран. Американских спутников на орбите больше чем других.

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В интересах США и остального мира гарантировать, что космос никогда не станет полем для войны. Поэтому мировое сообщество должно добиться того, чтобы такие внеземные конфликты не считались ни допустимыми, ни целесообразными. Также стоит согласиться, что война в космосе будет считаться международным преступлением. Китай и Россия могут быть открытыми к принятию такой международной нормы, учитывая то, что они предлагали заключить сделку, которая бы запретила размещать оружие в космическом пространстве. США же эту их предложения блокировали на протяжении десятилетий. Космос под угрозой. И для международного сообщества самое время сделать все, чтобы эта угроза не была воплощена. Если Дональд Трамп хочет, чтобы его страна была более защищенной, он должен присоединиться к решению этой проблемы.