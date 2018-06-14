Звезда "Чужой против Хищника" укусила Бейонсе за лицо

Актриса вела себя неприемлемо и заигрывала к мужу Бейонсе Джей Зи.

Актриса Тиффани Хеддиш рассказала о сцене ревности Бейонсе на одной из вечеринок.

Ранее в комментарии GQ Хеддиш поделилась подробностями инцидента, который имел место в декабре прошлого года, пишет ТСН.

Читайте такжеГолая Бейонсе с мужем в постели: певица показала свои обнаженные ягодицы ради новой книги (фото)

По словам Тиффани, на этой вечеринке была одна достаточно известная актриса, которая вела себя неприемлемо и заигрывала к мужу Бейонсе Джей Зи. Артистке это не понравилось, о чем она сообщила. Та, в свою очередь, поступила неожиданно.

"Там была одна актриса, которая очень выпендривалась. И она укусила Бейонсе в лицо. Бейонсе вылетела оттуда... бросилась к Джей Зи: "Джей! Иди сюда! Эта с*ка...", и ухватилась за него. Они вернулись в зал. Я спросила: "Что случилось?" Мимо проходила подруга Бейонсе и сказала: "Та с*ка только что укусила Бейонсе, можешь в такое поверить?" - вспомнила Хеддиш.

Тиффани хотела вступиться за Бейонсе, однако звезда попросила Тиффани не делать этого, поскольку ее обидчица была под наркотиками.

"Бейонсе сидела в баре, я спросила ее: "Она тебя укусила?" Она ответила: "Да". Я ей: "Ей сегодня таки надерут задницу." А она мне: "Тиффани, нет. Не делай этого. Та с*чка под наркотиками. Она даже не пьяная. С*чка под наркотиками. Она не всегда такая. Просто остынь", - сказала подруге певица.

Теперь же Хеддиш решила рассекретить имя обидчицы Бейонсе. По ее словам, звезда подверглась атаке со стороны актрисы Сэны Латан, известной по фильмам "Любовь и баскетбол", "Темный сахар" и "Чужой против Хищника".