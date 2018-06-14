Королева Елизавета II и Меган Маркл впервые вышли в свет вместе (фоторепортаж, видео)

Герцогиня впервые посещает мероприятие с королевой без своего мужа принца Гарри.

Королева Елизавета II и герцогиня Сассекская посетили графство Чешир - это первое королевское мероприятие, в котором они принимают участие вместе.

Королева и герцогиня Меган официально открыли мост Mersey Gateway и честерский театр Storyhouse, передает ВВС.

Герцогиня впервые посещает мероприятие с королевой без своего мужа принца Гарри. Тысячи людей собрались на улицах Честера за несколько часов до прибытия Елизаветы II и герцогини Сассекской. По этому случаю в графстве продаются флаги и сувениры.

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Как сообщал УНИАН, 19 мая, в Виндзорском дворце состоялась торжественная церемония бракосочетания британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл. Молодожены отныне имеют титулы герцога и герцогини Сассекских.