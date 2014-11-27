Пророссийскую партию сняли с выборов в Молдове

Об этом сообщает "Украинская Правда" со ссылкой на молдавское издание Newsmaker.md.

Соответствующее решение приняла 27 ноября Апелляционная палата Кишинева.

Суд не только снял партию Усатого с выборов, но и постановил вернуть в бюджет 8 млн леев (ок. 500 тысяч долларов), незаконно потраченных на кампанию.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство Центральной избирательной комиссии (ЦИК), которая на внеочередном заседании в четверг 26 ноября проголосовала за снятие партии Patria с выборов. Основанием для этого решения стало обращение МВД Молдовы в ЦИК.

В нем утверждается, что партия допустила нарушения при финансировании избирательной кампании.

Решение Апелляционной палаты может быть обжаловано в Высшей судебной палате (ВСП), что юристы партии Patria и намерены сделать. Согласно закону, ВСП в этом случае должна вынести окончательный вердикт до дня голосования.

Усатый сказал, что "не верит в положительное решение" ВСП. Сказал, что надеется на западных дипломатов, которые, по его словам, прямо сейчас обсуждают ситуацию. Он призвал не поддаваться на провокации и отметил, что Patria не собирается никого выводить на улицу.

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"Для нас это не было сюрпризом. Но даем гарантию, что на следующих выборах мы наберем большинство",- сказал Усатый.

Напомним, решение ЦИК было принято на основании жалобы Генерального инспектора полиции, по данным которого избирательная кампания Patria финансировалась из-за рубежа, а сами средства не декларировались в финансовом отчете партии.

Ранее сообщалось, что у молдавских коммунистов накануне выборов изъяли оружие и взрывчатку.