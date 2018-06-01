Остались друзьями, чтобы ходить в церковь: Джастин Бибер расстался с моделью - СМИ

"Джастину нравилось проводить время с Баскин, потому что она приземленный человек, однако расстояние не пошло на пользу их отношениям", - сообщил инсайдер.

Известный певец Джастин Бибер, которого в последнее время замечали в компании модели Баскин Чемпион, снова одинок.

Как передает ТСН со ссылкой на ENews, инсайдеры говорят, что влюбленные расстались, сохранив при этом дружеские отношения.

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"Их роман никогда не был серьезным. Вот уже целый месяц они не гуляют вместе. Джастину нравилось проводить время с Баскин, потому что она приземленный человек, однако расстояние не пошло на пользу их отношениям", - сообщил инсайдер.

Также он добавил, что певец в последнее время практически не появлялся в Лос-Анджелесе. Он много путешествует, а когда возвращался в солнечную Калифорнию, не хотел причинять Баскин горечи.

"Они оба понимают, что будут постоянно контактировать на работе, в компании друзей и в церкви, поэтому Джастин очень хочет сохранить дружеские отношения с Баскин", - добавил инсайдер.

В компании Баскин Чемпион Джастина начали замечать сразу после последнего расставания с Селеной Гомес, с которой он начал встречаться еще в 2011 году, но через три года разошлись. А в октябре прошлого года решили снова воссоединиться, но через несколько месяцев снова разбежались.

Как сообщал УНИАН, недавно Бибер избил мужчину, заступившись за незнакомку.