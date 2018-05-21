Королевская свадьба: что стало с букетом Меган Маркл (видео)
11:28, 21 мая 2018Мир
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Согласно традиции, которую 95 лет назад начала королева-мать, букет королевская невеста не отдает подружкам.
Весільний букет Меган Маркл поклали на могилу невідомого солдата у Вестмінстерському абатстві
Свадебный букет жены принца Гарри Меган Маркл положили на могилу неизвестного солдата в Вестминстерском аббатстве.
Об этом говорится в сюжете ТСН. Согласно традиции, которую 95 лет назад начала королева-мать, букет королевская невеста не отдает дружкам. А взамен чтит им погибших в войнах.
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Как сообщалось, 19 мая принц Гарри и актриса Меган Маркл официально поженились. Пара обменялась брачными обетами в часовне Святого Георгия.
Молодожены отныне имеют титулы герцога и герцогини Сассекских.
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Новость в сюжете: Свадьба принца Гарри и Меган Маркл