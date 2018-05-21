Королевская свадьба: что стало с букетом Меган Маркл (видео)

Согласно традиции, которую 95 лет назад начала королева-мать, букет королевская невеста не отдает подружкам.

Свадебный букет жены принца Гарри Меган Маркл положили на могилу неизвестного солдата в Вестминстерском аббатстве.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Согласно традиции, которую 95 лет назад начала королева-мать, букет королевская невеста не отдает дружкам. А взамен чтит им погибших в войнах.

Читайте такжеБекхем и внучка Елизаветы ІІ опозорились на королевской свадьбе - СМИ

Как сообщалось, 19 мая принц Гарри и актриса Меган Маркл официально поженились. Пара обменялась брачными обетами в часовне Святого Георгия.

Молодожены отныне имеют титулы герцога и герцогини Сассекских.