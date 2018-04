Легендарная группа ABBA впервые за 35 лет записала новые песни

Решение записать композиции пришло на фоне предстоящего в 2019 году "виртуального тура" участников группы ABBA.

Распавшаяся в начале 1980-х годов шведская группа ABBA сообщила, что впервые за 35 лет записала новые песни.

"Мы вчетвером почувствовали, что после 35 лет будет весело сплотить силы и собраться в звукозаписывающей студии", - говорится на странице коллектива в Instagram.

"Потому мы сделали это. Было ощущение, будто время замерло и мы просто расходились на короткие каникулы. Невероятно радостный опыт! В результате есть две новые песни", – рассказали в ABBA.

Одну из композиций, которая получила название I Still Have Faith In You, проиграют по телевидению в декабре. "Мы, может, уже совсем зрелые, но песня — новая. И это здорово", — отметили музыканты.

Ранее ABBA анонсировала "виртуальный тур", который намечен на 2019 год. Концерты будут проходить не вживую, а с участием оцифрованных изображений музыкантов на сцене.

ABBA — шведский музыкальный квартет, существовавший в 1972—1982 годах и названный по первым буквам имён исполнителей. Является одним из наиболее успешных коллективов за всю историю популярной музыки и самым успешным из числа созданных в Скандинавии.

За выдающиеся заслуги в музыке 15 марта 2010 года группа ABBA была включена в Зал славы рок-н-ролла.

Авторству группы принадлежат хиты Dancing Queen, Happy New Year, Super Trouper и Mamma Mia.