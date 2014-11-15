Премьер Канады на саммите G20 пожал руку Путину со словами "убирайтесь из Украины"
12:13, 15 ноября 2014Мир
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Об этом заявил пресс-секретарь премьера Джейсон МакДоналд.
REUTERS
Во время рукопожатия на саммите G20 премьер-министр Канады Стивен Харпер сказал президенту РФ Владимиру Путину убираться с Украины.
Как сообщает Bloomberg, об этом заявил пресс-секретарь премьера Джейсон МакДоналд, передает Украинская правда.
"Думаю, я должен пожать вам руку, но я могу сказать вам лишь одно: убирайтесь из Украины", - сказал Стивен Харпер.
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Ответ Путина на это не был положительным. Российская же делегация была недоступна для комментариев.
Ранее в Канаде заявляли о готовности давить на Россию вплоть до вывода ее войск из Украины.
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