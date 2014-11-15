В Австралии официально открылся саммит G20 (фото)
08:14, 15 ноября 2014Мир
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Ранее состоялась неформальная встреча лидеров государств "двадцатки"
REUTERS
В австралийском Брисбене началась официальная церемония открытия саммита "большой двадцатки" (G20), передает ТАСС.
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За несколько минут до начала мероприятия, которое проходит в конференц-центре города, лидеры стран G20 сфотографировались с премьером Австралии Тони Эбботтом.
Ранее прошла неформальная встреча руководителей государств "двадцатки".
REUTERS
REUTERS
REUTERS
Как известно, двухдневный саммит G20 в австралийском городе Брисбен состоится 15-16 ноября. Путина таки пригласили на саммит G20, но пообещали ему жесткий прием.
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