Журналисты ошиблись: Уильям и Кейт назвали имя новорожденного принца

Своего третьего ребенка Кейт и Уильям назвали Луис Артур Чарльз.

Британская королевская семья официально раскрыла имя третьего ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Новорожденного принца назвали Луис Артур Чарльз, сообщается на официальной странице Кенсингтонского дворца в Twitter.

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"Герцог и герцогиня Кембриджские рады сообщить, что назвали своего сына Луис Артур Чарльз", - говорится в сообщении.

Официально маленького принца будут называть Его Королевское Высочество Принц Луис Кембриджский.

Кстати, Луис также одно из имен старшего сына Уильяма и Кейт, полное имя которого Джордж Александр Луис.

Как сообщал УНИАН, ранее журналисты предполагали, что ребенка могут назвать Альбертом или Джеком.

Напомним, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон родила третьего ребенка 23 апреля. Мальчик появился на свет в 11.01 по местному времени, вес 3,94 кг. Принц Уильям находился со своей женой во время родов.