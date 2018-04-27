Журналисты рассекретили имя третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Пресса считает, что малыша назовут в честь мужа королевы Виктории и для него уже якобы зарезервирована своя страница на сайте.

Британские журналисты провели расследование и решили, что долгожданное имя новорожденного третьего ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон уже «случайно раскрыл» Букингемский дворец.

Как пишет издание Daily Star, при попытке набрать в поисковой строке www.royal.uk/prince-albert, выдается ответ: «Доступ запрещен».

Если же вводятся другие имена — к примеру, принц Александр или Артур, следует ответ: «Страница не найдена». Пресса делает вывод, что страница зарезервирована для нового члена семьи по имени Альберт.

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Ранее сообщалось, что герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон родила третьего ребенка. Мальчик появился на свет в 11.01 по местному времени, весит он 3,94 кг. Принц Уильям находился со своей женой во время родов.