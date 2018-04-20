США заявили о "зачистке" Россией и режимом Асада места химатаки в Сирии
Соединенные Штаты имеют достоверную информацию о том, что Россия и Сирия пытаются "зачистить" место предполагаемой химической атаки в Сирии, отказывая в доступе к этому району международным инспекторам.
Об этом сообщил Государственный департамент США, передает Reuters.
Пресс-секретарь Госдепа Хизер Нойерт отметила, что команда инспекторов из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХЗ) не получила доступа к месту предполагаемой атаки в городе Дума 7 апреля.
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"У нас есть достоверная информация, указывающая на то, что российские чиновники работают с сирийским режимом над тем, чтобы не допустить этих инспекторов в Думу", - заявила Нойерт на брифинге.
"Российские чиновники работали с сирийским режимом, по нашему мнению, над санитарной обработкой мест вероятных атак и устранением обвинительных доказательств применения химического оружия", - добавила она.
Нойерт снова назвала Сирию и Россию виновными за химатаку и заявила, что Соединенные Штаты получили достоверную информацию о том, что на местном уровне РФ и режим Асада осуществляет давление на людей для сокрытия правды.