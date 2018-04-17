После недавних ракетных ударов Сирия не сможет производить химоружие - МИД Франции
Сирия после субботних ракетных ударов больше не сможет производить химическое оружие.
Читайте такжеПентагон заявил о неэффективности ПВО Сирии
Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью радиостанции France Info. В ответ на соответствующий вопрос он сказал: «Все заставляет нас думать, что нет» .
Он рассказал, что в ходе субботнего удара США и их союзников были разрушены три объекта: место складирования химического арсенала, центр производства и исследовательский центр.
Как сообщал УНИАН, ракетный удар США, Франции и Великобритании стал ответом на сообщения о химатаке в сирийской Думе. Вашингтон утверждает, что его целями были научно исследовательский центр в районе Дамаска, в котором занимались разработкой, исследованием и производством химических и биологических технологий, объект для хранения химических веществ к западу от Хомса и хранилище химических веществ и важный командный пункт под Хомсом.