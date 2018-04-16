Располневшая Рианна в странном наряде продемонстрировала грудь и бедра (фото)

Барбадосская звезда выложила снимки на своей странице Instagram, на которых позирует в полупрозрачном, но довольно странном наряде.

Популярная певица Рианна, которая недавно показала пышный бюст в кожаном мини-платье, снова потрясла своим образом. Читайте такжеУкраинская порнозвезда пожаловалась на изнасилование во время съемок БДСМ-фильма Барбадосская звезда выложила снимки на своей странице Instagram, на которых позирует в полупрозрачном, но довольно странном наряде. Свой странный образ Рианна дополнила гигантскими замшевыми ботфортами авторства Гленна Мартенса. Фотографии были оценены поклонниками певицы, потому что за 12 часов собрали более двух миллионов лайков. drag. A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Apr 15, 2018 at 11:54am PDT

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter