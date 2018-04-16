Располневшая Рианна в странном наряде продемонстрировала грудь и бедра (фото)
13:15, 16 апреля 2018Мир
4122
Барбадосская звезда выложила снимки на своей странице Instagram, на которых позирует в полупрозрачном, но довольно странном наряде.
Поклонники одобрили новый образ Рианны / Instagram
Популярная певица Рианна, которая недавно показала пышный бюст в кожаном мини-платье, снова потрясла своим образом.
Читайте такжеУкраинская порнозвезда пожаловалась на изнасилование во время съемок БДСМ-фильма
Барбадосская звезда выложила снимки на своей странице Instagram, на которых позирует в полупрозрачном, но довольно странном наряде.
Свой странный образ Рианна дополнила гигантскими замшевыми ботфортами авторства Гленна Мартенса.
Фотографии были оценены поклонниками певицы, потому что за 12 часов собрали более двух миллионов лайков.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter