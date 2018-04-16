Располневшая Рианна в странном наряде продемонстрировала грудь и бедра (фото)

13:15, 16 апреля 2018
Мир
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Поклонники одобрили новый образ Рианны / Instagram

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Барбадосская звезда выложила снимки на своей странице Instagram, на которых позирует в полупрозрачном, но довольно странном наряде. 

Свой странный образ Рианна дополнила гигантскими замшевыми ботфортами авторства Гленна Мартенса.

Фотографии были оценены поклонниками певицы, потому что за 12 часов собрали более двух миллионов лайков. 

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Теги: #Рианна