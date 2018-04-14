Экс-солист Deep Purple госпитализирован с инфарктом в Минске

14:53, 14 апреля 2018
Мир
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headbanger.ru

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Эту информацию подтвердили в Министерстве здравоохранения Беларуси, сообщают белорусские СМИ.

«Вчера поступил в БСМП пациент с инфарктом миокарда. Проводится лечение всеми возможными современными методами. Сейчас его состояние стабильно», -отметили в пресс-службе Минздрава.

Прогнозов о состоянии музыканта медики пока журналистам не дают.

Тернер был солистом популярной группы Deep Purple до 1992 года. Последние годы он занимался рядом рок-проектов, в том числе и выступал сольно. В Беларуси известный рокер бывает благодаря супруге - он женат на белоруске Майе Козыревой.

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Теги: #инфаркт#группа